دولي

ارتفاع حصيلة ضحايا تسرب غاز بمنجم في الصين إلى 23 عاملًا

ارتفاع حصيلة ضحايا تسرب غاز بمنجم في الصين إلى 23 عاملًا
رام الله - دنيا الوطن
ارتفعت حصيلة حادث تسرّب الغاز في منجم قرب مدينة تشونغ تشينغ جنوب غرب الصين، إلى 23 قتيلًا، فيما نجا شخص واحد فقط.

وكان تسرّب لأكسيد الكربون في المنجم، مساء الجمعة الماضي، قد أودى بحياة 18 عاملاً، حسبما أعلنت تقارير، نقلًا عن فرق الإنقاذ في اليوم التالي للحادث.

ووفق وكالة (شينخوا)، فقد حصل التسرّب في وقت كان العمّال يفكّكون معدّات تعدين تحت الأرض، في أعقاب إغلاق المنجم قبل شهرين.

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