شؤون فلسطينية

الاحتلال يشن عمليات دهم واعتقال في الضفة والقدس

الاحتلال يشن عمليات دهم واعتقال في الضفة والقدس
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الاثنين، عمليات دهم واعتقال في مناطق متفرقة بالضفة والقدس، واندلعت خلالها مواجهات، أصيب على إثرها عدد من المواطنين.

ففي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال، مخيم الدهيشة جنوب المدينة، واعتقلت عدداً من الشبان عرف منهم: شهاب حسن مزهر (45 عاماً)، ومحمد نضال أبو عكر (26 عاماً)، والشقيقين محمد (27 عاماً) ونعيم رأفت أبو عكر (26 عاماً)، بعد دهم منازل ذويهم، وتفتيشها.

واندلعت مواجهات عند الشارع الرئيس القدس/ الخليل بين الشبان وقوات الاحتلال، إثر اقتحامها مخيم الدهيشة، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز والصوت، ما أدى الى إصابة 4 شبان بأعيرة نارية.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب إياد رشيد، عقب دهم منزله، وتفتيشه في بلدة يطا جنوب الخليل.

كما نصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية على مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات سعير وحلحول ويطا، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة حركة المرور.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم، منزل الباحث والناشط ضد الاستيطان، عبد السلام عواد، في بلدة عورتا جنوبي نابلس، وسلمته بلاغاً لمقابلة مخابرات الاحتلال، بعد ترويع العائلة، علماً أن عواد أسير محرر، ووالد أسير في سجون الاحتلال.

واقتحمت قوات الاحتلال، قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، حيث أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، جراء إلقاء قنابل الغاز على منازل القرية.

كذلك اقتحم الاحتلال بلدة قبلان جنوب نابلس، وداهم عدة منازل من بينها منازل لأسرى محررين، عرف منها: منزل جهاد نشاطة وعاصف تيم، وحققت معهم ميدانياً قبل الانسحاب من البلدة.

وفي قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال، بلدة كفر ثلث بمحافظة قلقيلية، واعتقلت الشابين مراد شواهنة، وعادل شواهنة، بعد مداهمة منازلهم فجر اليوم.

ويواصل الاحتلال، حملات الاعتقال والدهم والتفتيش اليومية، ويتخللها إرهاب السكان، وخاصة النساء والأطفال، ويندلع على إثرها مواجهات مع الشبان الفلسطينيين.

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