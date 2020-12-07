الاحتلال يعتقل مواطنًا من يطا جنوب الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مواطنا من بلدة يطا جنوب الخليل.



وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت الشاب إياد رشيد، عقب دهم منزله، وتفتيشه في البلدة.



وعلى صعيد آخر، نصبت قوات الاحتلال، حواجزها العسكرية على مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات وسعير وحلحول ويطا، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.