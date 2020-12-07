شؤون فلسطينية

تعليق الدوام في مدرستين بسلفيت لمدة 14 يومًا بسبب (كورونا)

تعليق الدوام في مدرستين بسلفيت لمدة 14 يومًا بسبب (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلن محافظ سلفيت، عبد الله كميل، تعليق الدوام في مدرستين لمدة 14 يوماً، بسبب اكتشاف إصابات بفيروس (كورونا).

وأوضح كميل في بيان صحفي، أنه تم تعليق دوام الصف (التاسع ب) في مدرسة بنات كفر الديك الأساسية الجديدة، ودوام الصف (الثامن أ) في مدرسة ذكور كفر الديك الثانوية، وذلك ليتسنى لفرق الطب الوقائي حصر المخالطين، وفق الخارطة الوبائية، لكسر السلسلة الوبائية.

يذكر، أن إجمالي عدد المصابين في سلفيت بالفيروس قد بلغ 648 حالة حتى اللحظة.

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