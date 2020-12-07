إصابة أربعة شبان برصاص الاحتلال خلال مواجهات في مخيم الدهيشة

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب، اليوم الاثنين، أربعة شبان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت في مخيم الدهيشة، جنوب بيت لحم، واعتقل آخرون.



وأفاد مصدر أمني، بأن مواجهات، اندلعت عند الشارع الرئيس القدس/ الخليل، بين الشبان وقوات الاحتلال، إثر اقتحامها المخيم، أطلق خلالها الجنود الاحتلال، الرصاص وقنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى إصابة أربعة شبان بأعيرة نارية.



وأشار إلى أن قوات الاحتلال، داهمت عدداً من المنازل، واعتدت على قاطنيها.



كما اعتقلت تلك القوات من مخيم الدهيشة كلاً من: شهاب حسن مزهر (45 عاماً)، ومحمد نضال أبو عكر (26 عاماً)، والشقيقين محمد (27 عاماً) ونعيم رأفت أبو عكر (26 عاماً) من الدوحة غرباً، بعد دهم منازل ذويهم، وتفتيشها.