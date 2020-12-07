حماس تُشيد بتصريحات أمير سعودي هاجم إسرائيل

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رام الله - دنيا الوطن

أشادت حركة (حماس)، اليوم الاثنين، بتصريحات الأمير السعودي تركي الفيصل، التي هاجم فيها إسرائيل خلال مؤتمر أمني في البحرين، بمشاركة وزير الخارجية الإسرائيلي غابي آشكنازي.



‏وقال الناطق باسم حركة (حماس)، حازم قاسم: تصريحات الأمير تركي الفيصل في مؤتمر في البحرين، التي استعرض فيها جرائم الكيان الصهيوني منذ وعد بلفور، وتهجيره للشعب الفلسطيني، وكشف زيف دعوات الاحتلال لـ "السلام".



وأضاف قاسم "هذه التصريحات تعبر عن الضمير القومي العربي وعن الشعب السعودي الأصيل، الذي ما زال يرى في الاحتلال كياناً غريباً عن المنطقة".



وشهد منتدى "حوار المنامة" الأمني، المنعقد في العاصمة البحرينية، اليوم الأحد، مشادة حادة بين وزير خارجية إسرائيل غابي أشكنازي، ورئيس المخابرات السعودية الأسبق، الأمير تركي الفيصل.



وشن المسؤول السعودي، خلال جلسة شارك فيها أشكنازي أيضاً، هجوماً حاداً على إسرائيل، إذ قال: إنها تقدم نفسها على أنها دولة صغيرة، تعاني من تهديد وجودي، محاطة بقتلة متعطشين للدماء يرغبون في القضاء عليها، وتتحدث عن رغبتها في إقامة علاقات ودية مع الرياض.



واتهم الأمير السعودي إسرائيل بالنفاق، مشيراً إلى أن الدولة العبرية، تستمر في الوقت نفسه باحتلال الأراضي الفلسطينية، وقصف الدول العربية، وتمتلك ترسانة نووية، بالإضافة إلى إرسال كلابها الهجومية في وسائل الإعلام الدولية ضد السعودية.



وقال: إن إسرائيل، احتجزت آلاف الفلسطينيين، الذين سرقت أراضيهم في معسكرات، محذراً من أنه "لا يمكن علاج جرح مفتوح باستخدام مسكنات الألم".



ودعا الأمير إسرائيل إلى الموافقة على مبادرة السلام العربية، معتبراً ذلك الطريقة الوحيدة للتصدي معاً لإيران.