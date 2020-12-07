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الهند: وفاة شخص ونقل مئات إلى المستشفى بسبب مرض مجهول

الهند: وفاة شخص ونقل مئات إلى المستشفى بسبب مرض مجهول
رام الله - دنيا الوطن
أكدت صحيفة (The Hindu)، أن أحد سكان مدينة إلورو بولاية أندرا براديش في جنوب الهند، توفي بمرض غير معروف، وتم نقل 315 آخرين إلى المستشفى بأعراض نفس المرض.

وقالت الصحيفة إن أعراض مرض غير معروف، بدأت بالظهور بين مجموعة من المواطنين، وتم نقلهم إلى المستشفيات السبت، وبحلول مساء الأحد وصل عددهم إلى 315 شخصا، بما في ذلك 46 طفلا و 70 امرأة.

ووفقا للأطباء، يعاني المرضى من الإغماء والدوخة والصداع وأعراض مرض الصرع. وكانت اختبارات فيروس كورونا المستجد لديهم، سلبية النتيجة.  

وقال ممثلو السلطات الصحية المحلية: "لم يتم تحديد العامل المسبب للمرض. تم إرسال عينات من الماء والغذاء والدم من المرضى لتحليلها إلى مختبر الفحص الطبي الشرعي".

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