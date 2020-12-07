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الجيش الليبي: ملتزمون باتفاق جنيف لوقف إطلاق النار

الجيش الليبي: ملتزمون باتفاق جنيف لوقف إطلاق النار
رام الله - دنيا الوطن
أكدت القيادة العامة للجيش الليبي التزامها وتمسكها التام باتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه في إطار لجنة 5+5 في جنيف برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وفي بيان لها عقب وقوع مناوشات بين قوات الجيش الليبي وقوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني، أعربت قيادة الجيش الليبي عن "قلقها إزاء الحشود المتزايدة للمليشيات التابعة لحكومة الوفاق في طرابلس ومصراتة، وكذلك عمليات نقل مليشيات وأسلحة ومعدات عسكرية باتجاه خطوط التماس غرب سرت والجفرة".

وأضافت: "بناء على ذلك فقد أصدرنا تعليمات وأوامر إلى كافة وحدات القوات المسلحة أن تكون على درجة عالية من الحيطة والحذر، وعدم الانجرار وراء الاستفزازات، التي يمكن أن تؤدي الى تصعيد الموقف العسكري".

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الجيش الليبي: ملتزمون باتفاق جنيف لوقف إطلاق النار

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