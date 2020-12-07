شؤون فلسطينية

أبونعيم: لسنا قريبين من الإغلاق الشامل إلا إذا أعلنت وزارة الصحة حالة الخطر الشديد

أبونعيم: لسنا قريبين من الإغلاق الشامل إلا إذا أعلنت وزارة الصحة حالة الخطر الشديد
غزة - دنيا الوطن
أكد اللواء توفيق أبو نعيم، وكيل وزارة الداخلية في قطاع غزة، أنهم يراهنون على وعي المواطن، مبينًا أن فرض الإغلاق يومي الجمعة والسبت، جاء بتوصيات من وزارة الصحة.

وقال أبو نعيم: إن انتشار الفيروس حدث، وأصبح واقعًا في كل المحافظات، ونحن بصدد التعامل والتعايش مع (كورونا) وتقليل عدد الإصابات.

وأضاف: لسنا قريبين من الإغلاق الشامل، وإذا أعلنت وزارة الصحة حالة الخطر الشديد، سنعلن الإغلاق الشامل.

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