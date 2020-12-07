عمرو موسى يكشف أسرار صرخته في وجه صدام حسين

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رام الله - دنيا الوطن

تحدث الأمين العام الأسبق للجامعة العربية، عمرو موسى في كتابه "سنوات الجامعة العربية"، عن جهوده في إقناع الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، ومحاولة تجنيب العراق للحرب.



ووفق جريدة (الشروق) المصرية، فقد استعرض موسى، جهوده إبان حرب الخليج الأولى في القضية العراقية، التي خصص لها فصلين على مساحة 63 صفحة، تناول الأول جهوده في منع الحرب، فيما خصص الثاني لأحداث الغزو الأمريكي للعراق، وجهوده في العملية السياسية بعد 2003.



وأوضح، أنه التقى بصدام حسين عدة مرات في محاولات لإعادة الجانبين إلى طاولة المفاوضات، وكيفية لقائه مع الرئيس العراقي، وسعيه إلى إقناع الأخير بالقبول بعودة المفتشين الدوليين إلى العراق.



وقال: "فقدت أثناء الحوار السيطرة على أعصابي، وصرخت بوجهه.. اسمع بقى يا سيادة الرئيس.. التنظير لن ينفع العراق، ولن ينفعك بكل صراحة، أنا بقولك العراق معرض لضربة قاصمة من الولايات المتحدة القوة الكبرى الأولى في العالم.. هل أنت واع بأن بلدك معرض لهذا الخطر الداهم؟.. هل أنت واع لمسؤوليتك في تجنيب العراق هذه الويلات؟".



بدوره، يقول السفير أحمد الحلي، الذي حضر اللقاء، قال صدام لعمرو موسى: "أنا مفوضك للتحدث باسم العراق، اتصل بأمريكا وكوفي عنان".



وأشار إلى أن موسى، أجرى اتصالاته، لكن للأسف على ما يبدو أن قرار الحرب، كان قد اتخذ.