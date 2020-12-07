شؤون فلسطينية

تعرف على تفاصيل الحالة الجوية اليوم الإثنين

تعرف على تفاصيل الحالة الجوية اليوم الإثنين
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم الإثنين، غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً نسبيا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ، والرياح  جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا ، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة الى  معتدلة السرعة تنشط أحيانا ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.


الثلاثاء 2020/12/08:يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع  طفيف آخر على درجات الحرارة، خلال ساعات المساء والليل تسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج .


الأربعاء 2020/12/09: يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات خفيفة متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق  والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.


الخميس 2020/12/10: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً نسبيا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ، والرياح  شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة الى  معتدلة السرعة تنشط احيانا ، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

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