الصحة بغزة: تسجيل 471 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) مساء الأحد

وكانت الوزارة، قد أعلنت صباح الأحد، تسجيل خمس حالات وفاة، و726 إصابة بفيروس (كورونا) المستجد، بين المواطنين الفلسطينيين في مختلف مناطق قطاع غزة.

غزة - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة، بغزة، مساء الأحد، تسجيل 471 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد.وأضافت الوزارة في بيان صحفي، أنه تم فحص 1245 عينة، قبل نفاد المواد المخبرية اللازمة للفحص.وأعلنت الوزارة، في وقت سابق اليوم الأحد، توقف المختبر المركزي عن إجراء الفحوصات المخبرية الخاصة بفيروس (كورونا)، بسبب نفاد مواد الفحص.وطالبت الوزارة في تصريح لها، كافة الجهات المعنية بالتدخل العاجل؛ لتوفير مواد الفحص، ودعم الاحتياجات الطارئة للمختبر.