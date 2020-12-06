مشاهد من داخل طائرة إيرانية هبطت اضطرارياً جنوب البلاد
رام الله - دنيا الوطن
تداول نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي، الأحد، مشاهد قيل إنها من داخل طائرة إيرانية، أثناء هبوطها اضطرارياً في مدينة شيراز، جنوب إيران.
وهبطت الطائرة، التي كانت تقل ثمانين راكباً، جراء عطل فني أدى لانخفاض ضغط الهواء، دون وقوع إصابات.
تداول نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي، الأحد، مشاهد قيل إنها من داخل طائرة إيرانية، أثناء هبوطها اضطرارياً في مدينة شيراز، جنوب إيران.
وهبطت الطائرة، التي كانت تقل ثمانين راكباً، جراء عطل فني أدى لانخفاض ضغط الهواء، دون وقوع إصابات.
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