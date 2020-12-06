حادث "خطير" بين فرقاطتين تركية ومصرية خلال تدريبات في المتوسط

رام الله - دنيا الوطن

أفادت وسائل إعلام يونانية، بأن حادثاً خطيراً، وقع بين فرقاطتين تركية ومصرية، خلال تدريبات (ميدوزا) المشتركة بين مصر واليونان وقبرص وفرنسا والإمارات في البحر المتوسط.

ونقل موقع (Infognomon) عن مصادر في الحرس الوطني القبرصي، تأكيدها، أن الفرقاطة المصرية المنخرطة في الحادث الذي وقع صباح أمس السبت، من نوع "أولفر هازرد بري"، فيما أفادت قناة (OPEN TV) بأن الفرقاطة التركية تحمل اسم "كمال ريس" وسبق أن تعرضت لحادث تصادم مع سفينة تابعة للبحرية اليونانية في آب/ أغسطس، بحسب (روسيا اليوم).ووفقاً للتقارير، حاولت الفرقاطة التركية، دخول منطقة التدريبات داخل المجال البحري المصري، ورفضت الانصياع لطلب مغادرة المنطقة.وحسب (OPEN TV) فإن الفرقاطة المصرية بدورها، اندفعت فجأة نحو السفينة التركية في محاولة للتصادم، لكن القبطان التركي "هرب على الفور" ولم تحاول سفينته الاقتراب من منطقة التدريبات مجدداً.