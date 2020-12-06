شؤون فلسطينية

أسرى (حماس) ينتخبون هيئة قيادية جديدة

أسرى (حماس) ينتخبون هيئة قيادية جديدة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت لجنة الانتخابات المركزية لأسرى حركة (حماس) في سجون الاحتلال، عن نتائج انتخابات الهيئة القيادية العليا لأسرى الحركة في السجون لدورة 2020- 2021.

وكشفت اللجنة، الأحد، عن فوز الأسير سلامة القطاوي، رئيسًا للهيئة القيادية العليا، خلفًا للأسير محمد عرمان، إضافة إلى الأسير عبد الناصر عيسى، نائباً و14 أسيرًا كأعضاء في الهيئة، وفقاً لـ (صفا).

وقد تمت الانتخابات، وفق اللوائح التنظيمية المعمول بها لدى أسرى الحركة، وشملت كل السجون والمعتقلات، حيث أفرزت نتائج الانتخابات، هيئة تنظيمية جديدة،  مكونة من عضوية 11 أسيراً، يضاف إليهم أمراء أكبر أربعِ سجون هي (النقب، عوفر، ريمون، مجدو)؛ ليصبح عدد أعضاء الهيئة 15 عضواً.

وفي السياق، قالت اللجنة: "إن باقي أعضاء الهيئة المنتخبين، هم الأسرى: معمر الشحروري، محمد عرمان، منير مرعي، مصعب أبو شخيدم، عبد الناصر عيسى، أشرف الزغير، حسن سلامة، إسلام جرار، سليم حجة، جمال الطويل".

وستبدأ الهيئة التنظيمية الجديدة، دورتها مع بداية شهر كانون الثاني/ يناير 2021 لتكمل رسالتها تجاه الأسرى في جميع قلاع الأسر.

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