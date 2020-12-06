السلاوي: لا آثار جانبية شديدة للقاح (كورونا) والحياة تعود لطبيعتها في نيسان

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رام الله - دنيا الوطن

نفى رئيس الفريق الرئاسي الأمريكي، المعني بتأمين لقاح فيروس (كورونا) منصف السلاوي، الأحد، وجود آثار جانبية شديدة للقاحي شركتي (فايزر) و(مودرنا).



وقال في حديثه لشبكة (سي بي إس) الأمريكية: إنه يتوقع عودة الحياة إلى طبيعتها في نيسان/ أبريل أو أيار/ مايو بعد الخضوع للتطعيم، بحسب (رويترز).



وأضاف السلاوي: أنه خطط لمقابلة المرشح الديمقراطي للانتخابات الأمريكية جو بايدن، هذا الأسبوع، لبحث لقاح (كورونا) الذي يتوقع أن تأخذه أول دفعة من الأمريكيين، في وقت لاحق من هذا الشهر.



يذكر، أن بايدن، كان انتقد خطة إدارة الرئيس دونالد ترامب، لتوزيع اللقاح.