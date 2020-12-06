شؤون فلسطينية

رئيس بلدية غزة يُحذر من توقف الخدمات الأساسية جراء النقص الحاد بالوقود

رئيس بلدية غزة يُحذر من توقف الخدمات الأساسية جراء النقص الحاد بالوقود
رام الله - دنيا الوطن
حذر د. يحيى السراج، رئيس بلدية غزة، الأحد، من توقف بعض الخدمات الأساسية، التي تقدمها البلديات في القطاع للمواطنين، جراء النقص الحاد في الوقود.

وقال السراج، في حديث لإذاعة (الأقصى) المحلية: إن رواتب موظفي بلدية غزة، تعادل مبلغاً يزيد عن المليون دولار شهرياً، مشيراً إلى أن إيرادات البلدية لا تغطي هذا المبلغ، بسبب عدم التزام المواطنين بتسديد الفواتير المستحقة عليهم للبلديات.

وأكد، أن النقص الكبير في إيرادات البلدية، نتج عن جائحة (كورونا)، منذ شهر آذار/ مارس الماضي، الذي حال دون توفر السيولة المالية، وأدى لعدم مقدرة البلدية على دفع رواتب العاملين فيها.

وأشار السراج، إلى أن البلدية عقدت اتفاقاً بحضور وزارة الحكم المحلي، ووزارة المالية، لمساواة موظفي البلديات، بموظفي الحكومة، وأن تقوم الحكومة بسداد جزء من المستحقات التي عليها لصالح البلديات.

وتابع: "حتى الآن لم يتم الالتزام بهذا الاتفاق وهناك تسويف، وهذا الأمر أصبح غير مقبول بالنسبة لنا، ونناشد الجميع بالوقوف عند مسؤولياتهم".

ولفت السراج، إلى أن الدعم المقدم للبلدية، مشروط بتقديم خدمات معينة، مثل: تطوير طريق أو تطوير خط صرف صحي، وليس هنالك أموال نقدية تدفع للرواتب.

وناشد، رئيس البلدية، المواطنين بضرورة الالتزام بسداد الفواتير المستحقة عليهم؛ لتتمكن البلدية من الاستمرار في تقديم خدماتها للجمهور.

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