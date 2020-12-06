شؤون فلسطينية

مستوطنون يقطعون 42 شجرة زيتون ويهدمون جدرانا في ياسوف

مستوطنون يقطعون 42 شجرة زيتون ويهدمون جدرانا في ياسوف
رام الله - دنيا الوطن
أقدم مستوطنون، اليوم الأحد، على تقطيع 42 شجرة زيتون معمرة، وهدم جدران استنادية حجرية في أراضي قرية ياسوف، شرق سلفيت.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاعتداء تم في الأراضي الزراعية المعروفة بأرض "المحاور" الواقعة بمحاذاة مستوطنة (رحاليم)، وتعود ملكيتها للمواطنين، رضا وراجح عطياني.

وتتعرض أراضي قرية ياسوف، لاعتداءات متكررة من قبل الاحتلال ومستوطنيه، كان آخرها قيام مستوطني (تفوح) الأسبوع الماضي، بتقطيع وتدمير نحو 65 غرسة زيتون من أصل 150، تم زراعتها العام الماضي في منطقة تسمى "عقدة الزر" القريبة من مدخل المستوطنة.

وتعد بلدة ياسوف، من المناطق الأكثر عرضة لاعتداءات المستوطنين؛ لقربها من المستوطنات، ويحدها من الشرق حاجز "زعترة" العسكري، وغربًا مستوطنة (أرئيل)، ومن الشمال مستوطنة (تفوح)، وإلى الجنوب مستوطنة (رحاليم) والطريق الالتفافي الاستيطاني.

ويعود تاريخ إقامة حاجز زعترة الاحتلالي، إلى بدايات انتفاضة الأقصى مطلع عام 2001 حيث شهد العشرات من حالات الإعدام ومئات الاعتقالات.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال، صادرت 406 دونمات عام 2019 لصالح شق هذا الشارع من أراضي سبع قرى وبلدات هي: حوارة، وبيتا، وبورين، وعورتا، ويتما، والساوية، وياسوف، وستؤدي إلى اقتلاع أكثر من 3 آلاف شجرة مثمرة فيها.

ويعد هذا الطريق من أخطر المشاريع الاستيطانية؛ لأنه سيعزز الاستيطان، وسيحول مستوطنات جنوب نابلس من مستوطنات معزولة إلى مدن في جسد الضفة الغربية، وسيعدم إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً.

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