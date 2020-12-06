سلامة معروف: قد نصل للإغلاق التام ونعمل على تجنبه لتبعاته الكبيرة على مناحي الحياة

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رام الله - دنيا الوطن

أكد سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة، اليوم الأحد، أن كل الإجراءات المتخذة في القطاع "ليست بدعة"، إنما هي بروتوكولات عالمية، تم إقرارها، ويتم العمل بها حسب معدل انتشار المرض في الدول، وتفرض خصوصية كل مجتمع نفسها على الإجراءات.



وقال معروف، في لقاء تلفزيوني عبر فضائية (الأقصى): "كل الخيارات التي جرى اتخاذها سابقاً، ستبقى مطروحة، وقد نصل للإغلاق التام، ونحن نعمل على تجنبه لأن تبعاته كبيرة على مناحي الحياة".



وحول التزام المواطنين في القطاع بالإجراءات الجديدة، أكد معروف أن هناك نسبة التزام كبيرة، مضيفاً: "نعول كثيراً عليها في الحد من تفشي الوباء".



وأشار، رئيس المكتب الإعلامي، إلى أن المؤسسات الحكومية تبذل جهداً كبيراً لمتابعة الالتزام بالإجراءات الجديدة، موضحاً أنه عند اتخاذ القرارات، فإن بقاء عجلة المجتمع تدور كما هي دون تغيير، يعتبر جزءاً أساسياً من الأمور التي يتم مراعاتها.



وتابع: "كانت حالة تهيئة للنخبة المجتمعية قبل إقرار الإجراءات الأخيرة، وقد شاركت بعض الفصائل في ذلك، ووضعت أمامها كل النقاشات بخصوص الوضع الصحي في غزة".



واستكمل: "لدينا خطة عمل للتواصل مع كافة شرائح المجتمع عن كامل الإجراءات، التي تم اتخاذها، ولماذا اتخذت هذه الإجراءات والجدوى منها".



وأشار، معروف إلى أن وزارة التربية والتعليم، أقرت عدة خطط لتعزيز التعليم عن بعد، في الفترة المقبلة، إن لم يتم العودة للتعليم الوجاهي.



وتابع: "سعت وزارة التربية والتعليم؛ لتوفير الإنترنت لعديد الفئات الأكثر حاجة؛ كي تتحقق الاستفادة، وتهيأ الظروف لهم لاستمرار العملية التعليمية عن بعد".



وقال رئيس المكتب الإعلامي: إن المختبر المركزي لوزارة الصحة بغزة، أجرى نحو 210 آلاف عملية فحص، منذ نهاية آب/ أغسطس حتى الآن، لافتاً إلى كونه رقماً كبيراً نظراً للإمكانيات والقدرات الموجودة لدى الوزارة.



ونوه، إلى أن وزارة الصحة، تتابع 100 ألف مخالط، من خلال المتابعة الهاتفية والميدانية، وتقدم لهم الإرشادات من خلال كوادر وزارة الصحة والداخلية، وبدعم مالي من وزارة المالية.



وتابع: "نأمل ألا نصل لمرحلة أن ننصدم بعقبة عدم توفير عينات الفحص، فهي أول مرحلة في محاربة تفشي الفيروس"، مضيفاً: "هناك جهود كبيرة لتعزيز المنظومة الصحية بعينات الفحص، وغيرها من التجهيزات المهمة لمكافحة الوباء".