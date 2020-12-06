شؤون فلسطينية

الاحتلال يضع (كرفانات) في الفارسية بالأغوار الشمالية

الاحتلال يضع (كرفانات) في الفارسية بالأغوار الشمالية
رام الله - دنيا الوطن
وضعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، كرفانات في منطقة الفارسية بالأغوار الشمالية.

وأفاد الناشط الحقوقي، عارف دراغمة، بأن الاحتلال وضع عدة كرفانات في منطقة الفارسية، دون معرفة الأسباب.

وتشهد خربة الفارسية في منطقة واد المالح شرق مدينة طوباس، موجة جديدة من عمليات الاستهداف الممنهج، التي تهدف بالأساس الى ضرب الوجود الفلسطيني في مناطق الأغوار، والسيطرة الكاملة على مقدرات المنطقة.

وتقع خربة الفارسية، ضمن المنطقة المصنفة (ج) حسب اتفاقية أوسلو، وهي في الجزء الشرقي من محافظة طوباس، تحديداً في وادي المالح، وتمتد أراضي الخربة من حاجز التياسير غرباً وحتى نهر الأردن شرقاً.

ويبلغ عدد سكانها الآن قرابة 240 نسمة فقط، بينما كان يتجاوز عددهم قبل الاحتلال عام 1967 الألف نسمة، يعتمدون بشكل أساسي في حياتهم الاقتصادية على الزراعات الحقلية وتربية المواشي، لكن الاحتلال يحرمهم من الخدمات الأساسية، كالكهرباء والمياه، والصحة والتعليم والمرافق العامة.

وسعت سلطات الاحتلال، منذ احتلالها الضفة الغربية، لضم وتهويد الأغوار الفلسطينية، التي تقع على خزان من المياه.

وتعتبر الأغوار سلة فلسطين الغذائية، وهي أكثر المناطق تضرراً من مشروع الضم، الذي يلتهم عشرات آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية.

وتتعرض عدة مناطق في الضفة الغربية، وخاصة في الأغوار والقرى المحاذية للمستوطنات، لهجمة متواصلة بهدف مصادرة مزيد من الأراضي، وشق طريق استيطانية، وتهجير السكان.

وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن خطة الضم، ستحول 43 قرية يعيش فيها أكثر من 110 آلاف فلسطيني (غالبيتهم في غور الأردن) إلى جيوب معزولة ومحاصرة من كافة الجهات بجدار الفصل العنصري.

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