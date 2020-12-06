غانتس يهدد سكان غزة ويحدد شرطين لتحسين الحياة في القطاع

رام الله - دنيا الوطنهدد بيني غانتس، وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، سكان قطاع غزة، بأنهم سيكونوا متضررين إذا استمرت الهجمات من القطاع.وحدد غانتس، في كلمة مصورة، شرطين أساسيين، لدفع عجلة الاقتصاد في القطاع إلى الأمام، وهما: وقف التعاظم العسكري لحركة (حماس) وإطلاق النار تجاه دولة الاحتلال، وإعادة الأسرى الموجودين لدى المقاومة بغزة.وقال غانتس: "إن الجيش الإسرائيلي على استعداد لمواجهة كل السيناريوهات، وإذا استمرت الاعتداءات، فإن أول المتضررين سيكون قادة حركة (حماس)، والسكان الذين يعيشون في المنطقة".وأضاف، إن لدى جيش الاحتلال خطط واسعة لمواجهة أي "تهديد"، وأي محاولة للمس بما أسماه "السيادة الإسرائيلية"، والمواطنين، مؤكداً بأنها ستلقى "رداً حازماً ومؤلماً".وزعم، أن دولة الاحتلال وجهاز الأمن الإسرائيلي، ملتزمان بالاستقرار والهدوء، مشيراً إلى العمل مع هيئات دولية بهدف دعم الاقتصاد في غزة.وفي السياق، أوضح غانتس، أن دولة الاحتلال تعمل على عدة مشاريع هامة، مثل: توسيع حركة التجار، ودخول عمال غزة إلى إسرائيل، ومساعدة قطاع الصناعة، وإقامة مناطق تجارية مشتركة.وأشار زاعماً، إلى أن "عمليات كبيرة ومهمة"، موجودة على الطاولة، لتحسين قطاع الطاقة والمياه، وتنمية التصدير الزراعة.وأكد، وزير دفاع الاحتلال، أن وقف التعاظم العسكري لحركة (حماس) وإطلاق النار تجاه دولة الاحتلال، وإعادة الأسرى الموجودين لدى المقاومة بغزة، شرطان أساسيان لدفع كل ذلك إلى الأمام، بحد زعمه.