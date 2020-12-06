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الخارجية: 322 حالة وفاة و7979 إصابة بـ (كورونا) في صفوف جالياتنا حول العالم

الخارجية: 322 حالة وفاة و7979 إصابة بـ (كورونا) في صفوف جالياتنا حول العالم
رام الله - دنيا الوطن
أظهر التقرير اليومي الصادر عن وزارة الخارجية والمغتربين، وفاة 322 مواطنا وإصابة 7979 آخرين بفيروس (كورونا) في صفوف جالياتنا حول العالم.

وأشار الى أن سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية، أفادت اليوم الأحد، بتسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية للمواطن أمين احمد موسى (50 عاما)، ليرتفع عدد حالات الوفاة الى 10.

كما أفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأمريكية، بتسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية في كل من ميتشيغان، وفلوريدا، ونيوجرسي، ليرتفع عدد الإصابات الى 5056، فيما لم تسجل أية حالة وفاة جديدة لليوم الرابع على التوالي، ليبقى عدد حالات الوفاة عند 94 حالة.

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