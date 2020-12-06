(أونروا) تعلن جدول دوام الهيئات التدريسية في مدارس قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطن

أعلن فريد أبو عاذرة، رئيس برنامج التربية والتعليم في وكالة (أونروا)، الأحد، أن دوام الهيئات التدريسية، في مدارس وكالة الغوث، بمحافظات قطاع غزة، سيبدأ من صباح يوم الإثنين الموافق 7 كانون الأول/ ديسمبر 2020.





وأوضح أبو عاذرة، خلال نشرة وزعت على مديري ومديرات المدارس، أن دوام مدارس الفترة الصباحية، سيكون أيام (الأحد، والثلاثاء، والخميس)، فيما سيكون دوام مدارس الفترة المسائية أيام (السبت، والإثنين، والأربعاء).





وأشار، إلى أن الدوام سيبدأ من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشر ظهراً.

