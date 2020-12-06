الصحة بغزة ترفع أسرة العناية المخصصة لمرضى (كورونا)
غزة - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة بغزة، الأحد، رفع قدرة أسرة العناية المخصصة لمرضى (كورونا) المستجد.
وقالت الوزارة، في بيان صحفي: "إنه أمام الزيادة المستمرة في أعداد الاصابات استطاعت وزارة الصحة وبعد جهود كبيرة من رفع قدرة اسرة العناية المخصصة لمرضى (كوفيد- 19) من 150 سرير الى 170 سرير مخصصة للحالات الخطيرة و الحرجة".
وأكدت، أنها تعمل من أجل رفع القدرة السريرية إلى 200 سرير، موضحةً أنها كانت قد خصصت 500 سرير لرعاية مرضى (كورونا).
أعلنت وزارة الصحة بغزة، الأحد، رفع قدرة أسرة العناية المخصصة لمرضى (كورونا) المستجد.
وقالت الوزارة، في بيان صحفي: "إنه أمام الزيادة المستمرة في أعداد الاصابات استطاعت وزارة الصحة وبعد جهود كبيرة من رفع قدرة اسرة العناية المخصصة لمرضى (كوفيد- 19) من 150 سرير الى 170 سرير مخصصة للحالات الخطيرة و الحرجة".
وأكدت، أنها تعمل من أجل رفع القدرة السريرية إلى 200 سرير، موضحةً أنها كانت قد خصصت 500 سرير لرعاية مرضى (كورونا).
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