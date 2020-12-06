الصحة بغزة ترفع أسرة العناية المخصصة لمرضى (كورونا)

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غزة - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة بغزة، الأحد، رفع قدرة أسرة العناية المخصصة لمرضى (كورونا) المستجد.



وقالت الوزارة، في بيان صحفي: "إنه أمام الزيادة المستمرة في أعداد الاصابات استطاعت وزارة الصحة وبعد جهود كبيرة من رفع قدرة اسرة العناية المخصصة لمرضى (كوفيد- 19) من 150 سرير الى 170 سرير مخصصة للحالات الخطيرة و الحرجة".



وأكدت، أنها تعمل من أجل رفع القدرة السريرية إلى 200 سرير، موضحةً أنها كانت قد خصصت 500 سرير لرعاية مرضى (كورونا).