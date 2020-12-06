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شؤون فلسطينية

انتخاب فلسطين نائباً لرئيس مجلس الحرف العالمي

انتخاب فلسطين نائباً لرئيس مجلس الحرف العالمي
رام الله - دنيا الوطن
انتخاب فلسطين نائباً لرئيس مجلس الحرف العالمي انتخبت دولة فلسطين نائباً لرئيس مجلس الحرف العالمي ومشرفة على منطقة غرب اسيا للأعوام 2021-2024 في الاجتماع السنوي للجمعية العامة لمجلس الحرف العالمي لمنطقة اسيا والباسفيك من خلال تقنية الاتصال المرئي. 

السيد أسامة استيتي مدير عام الخدمات السياحية في وزارة السياحة والاثار وممثل فلسطين أكد على أهمية هذا الانتخاب والذي يعد ترجمة حقيقية لقوة فلسطين على الساحة العالمية في مجال الحرف اليدية علاوة على اختيار مدينتين من اهم المدن الفلسطيني كمدن حرف عالمي وهي مدينة الخليل مدينة حرفية عالمية للعام 2016 ومدينة بيت ساحور كمدينة حرفية عالمية للعام الحالي وأشار استيتي إلى أن مجلس الحرف العالمي يوفر إطارا تنظيميا متكاملا لجميع الدول التي حازت على هذا اللقب، ما يعني دعم الصناعات التقليدية الحرفية، وتعزيز مشاركات الحرفيين الاقليمية والدولية في المؤتمرات، والمعارض، وتوفير منصة تسويق وترويج للحرفيين حتى يتمكنوا من دخول الأسواق الخارجية، وتبادل الخبرات بين الحرفيين في الدول الأعضاء، وهذا الأمر سينقل الحرف الفلسطينية الى إطار عالمي، علاوة على أن قيمة هذه الحرف سترتفع محليا، بعد زيادة الوعي بجودة هذه الصناعات، ويحق لمدن الحرف العالمية الطلب من المجلس استضافة أي فعالية او محفل، وحتى طلب عقد اجتماع الجمعية العامة فيها، حيث ان فلسطين عضوا في مجلس العرف العالمي. 

ويهدف المجلس إلى تعزيز التعاون المشترك بين الدول الأعضاء، فيما يتعلق بتجويد العمل الحرفي، والنهوض بالقطاعات الحرفية لزيادة الوعي لدى مختلف الشرائح بقيم الحرف، باعتبارها الهوية الثقافية والوطنية، وصناعات تعزز من الربحية وتأمين مصدر للدخل، إضافة إلى تعزيز الجوانب الإبداعية والمواهب الابتكارية لدى الحرفيين. 

وتجدر الاشارة إلى أن مجلس الحرف العالمي والذي تأسس عام 1964، في مدينة نيويورك الأميركية، كمنظمة غير ربحية هدفها المحافظة على الحرف اليدوية كعنصر مهم في حياة الشعوب الثقافية؛ حيث يوفر المناخ الملائم، ويهيئ الظروف المناسبة لتحقيق تطلعات الحرفيين اليدويين أينما كانوا، كما يقدم الدعم والمساعدة اللوجستية لهم، وينظم اللقاءات والمعارض والندوات، فضلاً عن فرص التعارف وتبادل الخبرات.  


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