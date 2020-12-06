الهباش يشيد بمواقف القيادة المصرية بدعم القضية الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

استقبل قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، محمود الهباش، اليوم الأحد، السفير المصري الجديد لدى دولة فلسطين طارق طايل.



وأكد الهباش خلال اللقاء متانة العلاقة الفلسطينية المصرية، مشيداً بمواقف القيادة المصرية ممثلة بالرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية وكافة قطاعات وأطياف الشعب المصري الشقيق في دعم ومساندة القضية الفلسطينية في كافة المحافل الإقليمية والدولية.



بدوره، أكد السفير طايل أن جمهورية مصر العربية كانت وستبقى على الدوام مساندة للجهود التي تبذلها القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس في سبيل تحقيق الحرية للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ودعم جهود الرئيس في إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية الداخلية.