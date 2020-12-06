الصحة بغزة تعلن توقف المختبر المركزي عن الفحوصات المخبرية الخاصة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم الأحد، بتوقف المختبر المركزي عن إجراء الفحوصات المخبرية الخاصة بفيروس (كورونا)، بسبب نفاذ مواد الفحص.



وطالبت الوزارة في تصريح لها، كافة الجهات المعنية بالتدخل العاجل لتوفير مواد الفحص ودعم الاحتياجات الطارئة للمختبر.



وكانت الوزارة، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، تسجيل خمس حالات وفاة، و726 إصابة بفيروس (كورونا) المستجد بين المواطنين الفلسطينيين في مختلف مناطق قطاع غزة.