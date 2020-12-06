دولي

الحرس الثوري الإيراني: اغتيال زادة تم باستخدام أسلحة إلكترونية متطورة

الحرس الثوري الإيراني: اغتيال زادة تم باستخدام أسلحة إلكترونية متطورة
رام الله - دنيا الوطن
أكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، رمضان شريف، اليوم الأحد، أن اغتيال العالم النووي الإيراني فخري زادة، تم باستخدام أسلحة إلكترونية متطورة تم توجيهها عبر الأقمار الصناعية.

وقال رمضان: "يدرك الصهاينة جيدا أن أعمالهم ضد إيران لن تبقى دون رد، وهذا ثبت لهم خلال السنوات الماضية"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأشار المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، يوم الأربعاء الماضي، إلى أن وزارة الأمن الإيرانية تعرفت على أشخاص على صلة باغتيال فخري زادة.

وأوضح ربيعي أن التحقيقات حول اغتيال العالم النووي الإيراني فخري زادة "تجري من جميع الجوانب، وسيتم إعداد طبيعة الرد بعد انتهاء التحقيقات".

ولفت المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، الثلاثاء الماضي، إلى أن "إيران سترد بشكل مؤلم جدا على جريمة اغتيال فخري زادة".

وقتل يوم الجمعة 27 نوفمبر رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا في وزارة الدفاع محسن فخري زادة، في عملية اغتيال وصفتها طهران بـ"الإرهابية".

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