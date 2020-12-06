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الإمارات تؤكد تعرضها لهجمات إلكترونية مكثفة بعد تطبيعها مع اسرائيل.. وتكشف الجهة

الإمارات تؤكد تعرضها لهجمات إلكترونية مكثفة بعد تطبيعها مع اسرائيل.. وتكشف الجهة
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، محمد حمد الكويتي، اليوم الأحد، أن الإمارات تعرضت لهجمات إلكترونية بعد إقامة علاقات رسمية مع إسرائيل.

وأشار الكويتي خلال مؤتمر في دبي، إلى أن التطبيع مع إسرائيل، على سبيل المثال، جعل الإمارات هدفا بالفعل، لهجمات ضخمة من بعض النشطاء الآخرين، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأوضح أن القطاع المالي مستهدف، لافتا إلى أن عدد الهجمات الإلكترونية في الإمارات زاد بشكل كبير بعد بدء جائحة فيروس (كورونا).

وقال الكويتي: "إن كثيرا من الهجمات في المنطقة مصدرها إيران، دون تحديد من يقف وراءها، ودون الخوض في التفاصيل، ودون ذكر ما إذا كان أي من تلك الهجمات حقق ناجحا، أو أي تفاصيل حول هوية منفذيها".

وكانت الإمارات وقعت في أيلول/ سبتمبر اتفاقا برعاية الولايات المتحدة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

والإمارات أول دولة خليجية، وثالث دولة عربية، بعد مصر (1979) والأردن (1994)، توقع اتفاقا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

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