التحالف الدولي يقتل خمسة عناصر من تنظيم الدولة شمالي العراق

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الأحد، مقتل خمسة عناصر من تنظيم الدولة، وتدمير وكرهم، بضربة جوية للتحالف الدولي في منطقة تل الذهاب بمدينة سامراء شمالي البلاد.



وذكرت الخلية في بيان صحفي: "بإشراف قيادة العمليات المشتركة، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة مِن جهاز المخابرات الوطني، نفذ طيران التحالف الدولي، ضربة جوية في أحد البساتين بمنطقة تل الذهب في ناحية يثرب، ضمن قاطع عمليات سامراء"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وأضافت، أن "الضربة أسفرت عن قتل خمسة مسلحين، وتدمير وكرهم".



يذكر أن طيران التحالف الدولي، يقوم بين فترة وأخرى بقصف أوكار تنظيم الدولة شمالي وغربي العراق، بناء على معلومات تقدم من قبل الأجهزة الاستخبارية العراقية.