الرجوب: نثمن الجهود المصرية المبذولة لتذليل العقبات أمام المصالحة الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

التقى اللواء جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، سفير جمهورية مصر العربية، لدى دولة فلسطين، السفير طارق طايل، في مدينة رام الله، اليوم الأحد.



وهنأ الرجوب خلال اللقاء، السفير طايل بمناسبة توليه مهامه سفيراً لمصر في فلسطين، آملاً له التوفيق في مهمته الجديدة.



وأكد الرجوب على عمق العلاقات، التي تربط البلدين الشقيقين، مؤكداً حرص القيادة الفلسطينية على التنسيق الدائم مع القيادة المصرية في كافة التحركات الدبلوماسية الفلسطينية في المحافل الإقليمية والدولية.



وأطلع الرجوب، خلال اللقاء، السفير طايل على آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية، وبشكل خاص ملف المصالحة الوطنية، مثمناً الجهود التي تبذلها مصر في دعم القضية الفلسطينية، ولتذليل العقبات التي تقف في طريق إتمام المصالحة وتحقيق الشراكة الوطنية من خلال انتخابات وطنية شاملة، تهدف لتجديد شرعية النظام السياسي الفلسطيني.



بدوره، أكد السفير طايل، على موقف بلاده الداعم للشعب الفلسطيني، وللحقوق الوطنية الفلسطينية، والحق في تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال، وفقاً للشرعية الدولية.



كما جدد التأكيد على دعم مصر للجهود المبذولة؛ لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة من خلال انتخابات ديمقراطية ونزيهة.