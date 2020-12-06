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أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة

أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة
رام الله - دنيا الوطن
وافق أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، على استقالة الحكومة، وذلك بعد إعلان نتائج الانتخابات.

وجاء في الأمر أميري، أنه تقبل استقالة رئيس مجلس الوزراء، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح والوزراء، ويستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبة؛ لحين تشكيل وزارة جديدة، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وصدر الأمر الأميري، بعد الاطلاع الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 بتعيين رئيس مجلس الوزراء، وعلى المرسوم رقم 290 لعام 2019 بتشكيل الوزارة، والمراسيم المعدلة له، وعلى كتاب الاستقالة المرفوع إلى أمير الكويت من رئيس مجلس الوزراء المستقيل.

وكان رئيس الوزراء الكويتي، صباح الخالد الحمد الصباح، تقدم في 6 تشرين الأول/ أكتوبر،  باستقالة حكومته إلى أمير الكويت، نواف الأحمد الجابر الصباح.

وحسب وكالة الأنباء الكويتية، أثنى الأمير على رئيس الحكومة في أداء المهام الوزارية المنوطة به.

وأكد الأمير ثقته في الحكومة الحالية للاستمرار في القيام بمهامها وأداء الواجبات الدستورية.

وطالب الأمير باستكمال التحضير والاستعداد للتحضير للانتخابات التشريعية.

وتولى الأمير نواف الصباحـ الحكم عقب وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بعد رحلة علاج في الولايات المتحدة الأمريكية.

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