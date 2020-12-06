اشكنازي يزعم: الاتفاقات مع الإمارات لن تأتي على حساب المصالح الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

أكد غابي اشكنازي، وزير الخارجية الإسرائيلي، أن الاتفاقات مع كل من دولة الامارات، ومملكة البحرين، لن تأتي على حساب المصالح الفلسطينية، على حد زعمه.



وقال اشكنازي في تصريحات صحفية له، اليوم الأحد: "على الفلسطينين العودة إلى طاولة الحوار دون شروط"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز)



وزعم وزير الخارجية الإسرائيلي، أن الاتفاقات مع الإمارات والبحرين، تعتبر نقطة مهمة في المنطقة، وهي رمز أفضل للمستقبل.