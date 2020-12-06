دولي

غانتس: إسرائيل تتجه إلى انتخابات جديدة

غانتس: إسرائيل تتجه إلى انتخابات جديدة
رام الله - دنيا الوطن
ألمح وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، مساء أمس السبت، إلى أنه من شبه المؤكد، أن كنيست ستُحل قريبًا، وستُجرى انتخابات جديدة.

وفي تصريح للقناة 13 الإسرائيلية، انتقد غانتس بشدة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، لوضعه مصالحه الخاصة قبل مصالح البلاد، واستبعاد حزب (أزرق أبيض) من العمليات الحكومية، وتصرفه كما لو أن الحكومة تدار من قبل حزب (ليكود) فقط الذي ينتمي إليه، وليس من خلال الائتلاف.

وقال غانتس: "إن نتنياهو أهدر ستة أشهر من ثقة الجمهور"، مضيفاً: "نحن نتجه لإجراء انتخابات جديدة، لأنه اختار أن يأخذنا إلى هناك، عندما وضع مشاكله على مصالح البلاد".

ولفت غانتس إلى أن إسرائيل لا تحتاج إلى انتخابات، لكن نتنياهو لم يفعل شيئًا لتجنبها"، متهمًا إياه بالضلوع بـ "التلاعب والكذب"، على حد قوله.

ومن جهة أخرى، استبعد غانتس التصويت على ميزانية 2020 كما يطالب نتنياهو، بدلًا من التصويت على ميزانية 2021 في الوقت نفسه، وفقًا لاتفاق الائتلاف الموقع بين (ليكود) و(أزرق أبيض) نيسان/ أبريل المنصرم.

وفي حال تم اعتماد ميزانية عام 2021، فلن يكون لدى بنيامين نتنياهو أي وسيلة لتجنب اتفاق التناوب المخطط له وسيتعين عليه التنازل عن منصبه كرئيس للحكومة لبيني غانتس في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام المقبل.

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