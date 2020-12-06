وثيقة سرية لجيش الاحتلال: عسقلان هدف رئيسي لـ (حماس) في أي تصعيد

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رام الله - دنيا الوطن

كشفت القناة 12 الإسرائيلية، عن تقديم الجيش الإسرائيلي، لوثيقة سرية داخلية إلى المستوى السياسي، أشار فيها إلى أن مدينة عسقلان، ستتعرض للخطر بشكل خاص في أي مواجهة مقبلة مع غزة.



وبحسب القناة، أكدت الوثيقة، التي أعدها الجيش، أن عسقلان ستكون هدفاً رئيسياً لحركة (حماس) بأي تصعيد مقبل مع غزة.



ووفقًا للوثيقة، ستركز حماس على مدينة عسقلان، كهدف رئيس وأولوية قصوى في جولة التصعيد المقبلة، وأن المدينة ستتعرض لضربات قاسية خلال الجولة المقبلة.



وأشارت بلدية عسقلان إلى أن العديد من المرافق الاستراتيجية والأحياء القديمة فيها، تعاني من نقص كبير في الملاجئ وغرف الحماية.



ووجه رئيس بلدية عسقلان، تومير غلام، انتقادات حادة للحكومة الإسرائيلية؛ لتأجيلها الموافقة على برنامج المساعدات الخاصة بالمدينة، كما وعدت بذلك منذ أسبوعين.



ووفقًا لتقرير القناة الإسرائيلية، تم إيقاف برنامج المساعدات لعسقلان من قبل وزارة القضاء، رغم موافقة مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عليها، وموافقة وزارة الجيش، حيث اعتبرت وزارة القضاء تقديم مساعدة لعسقلان بدون (نتيفوت وأوفاكيم) وغيرها، سيجعل باقي المناطق تطلب برامج مماثلة.