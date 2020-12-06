شؤون فلسطينية

تحطم مروحية إسرائيلية في الجليل الأعلى

تحطم مروحية إسرائيلية في الجليل الأعلى
رام الله - دنيا الوطن
تحطمت مروحية مدنية إسرائيلية، اليوم الأحد، بعد اصطدامها بخط كهرباء في الجليل الأعلى.

ونقلت وسائل إعلام محلية؛ عن مسؤول إسرائيلي قوله: إن طائرة هليكوبتر تابعة لشركة الكهرباء، تحطمت فى الجليل الأعلى صباح الأحد.

وأضاف: أن خدمات الإنقاذ في طريقها إلى مكان الحادث، وسيتم التحقيق في سبب الحادث.

أخبار ذات صلة

اشكنازي يزعم: الاتفاقات مع الإمارات لن تأتي على حساب المصالح الفلسطينية

اشكنازي يزعم: الاتفاقات مع الإمارات لن تأتي على حساب المصالح الفلسطينية

عشرات المستوطنين يُواصلون اقتحام باحات المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يُواصلون اقتحام باحات المسجد الأقصى

وثيقة سرية لجيش الاحتلال: عسقلان هدف رئيسي لـ (حماس) في أي تصعيد

وثيقة سرية لجيش الاحتلال: عسقلان هدف رئيسي لـ (حماس) في أي تصعيد

مجدلاني يُعلن موعد صرف شيكات الشؤون ويتحدث عن استبدال 360 أسرة بغزة

مجدلاني يُعلن موعد صرف شيكات الشؤون ويتحدث عن استبدال 360 أسرة بغزة

حنا عيسى: الطوفان الاستيطاني ترجمة للفكر الاستعماري لكيان الاحتلال

حنا عيسى: الطوفان الاستيطاني ترجمة للفكر الاستعماري لكيان الاحتلال

فلسطينيون من كفر قاسم ارتدوا الزي الإماراتي وتجولوا في تل أبيب.. شاهد ماذا حدث

فلسطينيون من كفر قاسم ارتدوا الزي الإماراتي وتجولوا في تل أبيب.. شاهد ماذا حدث

عضو كونغرس أمريكي: قتل الاحتلال للطفل أبو عليا جريمة وحشية

عضو كونغرس أمريكي: قتل الاحتلال للطفل أبو عليا جريمة وحشية

مستوطنون يقطعون أشجار زيتون غرب سلفيت

مستوطنون يقطعون أشجار زيتون غرب سلفيت

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

عشرات المستوطنين يُواصلون اقتحام باحات المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يُواصلون اقتحام باحات المسجد الأقصى

حنا عيسى: الطوفان الاستيطاني ترجمة للفكر الاستعماري لكيان الاحتلال

حنا عيسى: الطوفان الاستيطاني ترجمة للفكر الاستعماري لكيان الاحتلال

عضو كونغرس أمريكي: قتل الاحتلال للطفل أبو عليا جريمة وحشية

عضو كونغرس أمريكي: قتل الاحتلال للطفل أبو عليا جريمة وحشية

مستوطنون يقطعون أشجار زيتون غرب سلفيت

مستوطنون يقطعون أشجار زيتون غرب سلفيت

الإحصاء: ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي خلال نوفمبر

الإحصاء: ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي خلال نوفمبر

الاحتلال يعتقل عددًا من المواطنين في الضفة والقدس

الاحتلال يعتقل عددًا من المواطنين في الضفة والقدس

صرف مخصصات جرحى وشهداء مسيرات العودة غدًا الاثنين

صرف مخصصات جرحى وشهداء مسيرات العودة غدًا الاثنين

مدير شرطة غزة: كل مُخالف لحظر التجول سيتم محاسبته وفق القانون

مدير شرطة غزة: كل مُخالف لحظر التجول سيتم محاسبته وفق القانون

منوعات

بعد العداوة..مي عز الدين توجه رسائل لسوسن بدر في مسلسل خيط حرير

بعد العداوة..مي عز الدين توجه رسائل لسوسن بدر في مسلسل خيط حرير

شاهد: منى السابر تهدد ابنتها حلا الترك وعائلتها بالفضيحة قبل سجنها

شاهد: منى السابر تهدد ابنتها حلا الترك وعائلتها بالفضيحة قبل سجنها

شاهد: هنا شيحة تعلق على علاقة شقيقتها حلا بمعز مسعود

شاهد: هنا شيحة تعلق على علاقة شقيقتها حلا بمعز مسعود

شاهد: كندة علوش تسخر من صوت أصالة والأخيرة تعلق

شاهد: كندة علوش تسخر من صوت أصالة والأخيرة تعلق

عاصي الحلاني لابنته دانا: &#34;فخورون بكِ&#34;

عاصي الحلاني لابنته دانا: "فخورون بكِ"

شاهد: يسرا لإلهام شاهين: &#34; خليتيني أعيط وعدمتيني العافية&#34;

شاهد: يسرا لإلهام شاهين: " خليتيني أعيط وعدمتيني العافية"

ما سر هدايا ميسي ليارا؟

ما سر هدايا ميسي ليارا؟

دنيا سمير غانم تدعم زوجها بعد إصابته بفيروس (كورونا)

دنيا سمير غانم تدعم زوجها بعد إصابته بفيروس (كورونا)

أغنية أصالة المالح &#34;صدفة نتلاقى&#34; تكتسح 5 مليون مشاهدة

أغنية أصالة المالح "صدفة نتلاقى" تكتسح 5 مليون مشاهدة

شاهد: شوق الهادي تحتفل بعيد ميلادها مع صديقاتها

شاهد: شوق الهادي تحتفل بعيد ميلادها مع صديقاتها

عربي

سد النهضة.. مطالب باستكمال التفاوض ورفض استخدام القوة

سد النهضة.. مطالب باستكمال التفاوض ورفض استخدام القوة

مفاجآت مُدوية في انتخابات الكويت.. خسارة جميع المرشحات وفوز مرزوق الغانم

مفاجآت مُدوية في انتخابات الكويت.. خسارة جميع المرشحات وفوز مرزوق الغانم

الإعلان عن موعد ومكان عقد المصالحة الخليجية

الإعلان عن موعد ومكان عقد المصالحة الخليجية

الأردن.. تعيين مستشار جديد للملك عبد الله الثاني

الأردن.. تعيين مستشار جديد للملك عبد الله الثاني