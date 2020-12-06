تحطم مروحية إسرائيلية في الجليل الأعلى
رام الله - دنيا الوطن
تحطمت مروحية مدنية إسرائيلية، اليوم الأحد، بعد اصطدامها بخط كهرباء في الجليل الأعلى.
ونقلت وسائل إعلام محلية؛ عن مسؤول إسرائيلي قوله: إن طائرة هليكوبتر تابعة لشركة الكهرباء، تحطمت فى الجليل الأعلى صباح الأحد.
وأضاف: أن خدمات الإنقاذ في طريقها إلى مكان الحادث، وسيتم التحقيق في سبب الحادث.
تحطمت مروحية مدنية إسرائيلية، اليوم الأحد، بعد اصطدامها بخط كهرباء في الجليل الأعلى.
ونقلت وسائل إعلام محلية؛ عن مسؤول إسرائيلي قوله: إن طائرة هليكوبتر تابعة لشركة الكهرباء، تحطمت فى الجليل الأعلى صباح الأحد.
وأضاف: أن خدمات الإنقاذ في طريقها إلى مكان الحادث، وسيتم التحقيق في سبب الحادث.
التعليقات