تحطم مروحية إسرائيلية في الجليل الأعلى

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رام الله - دنيا الوطن

تحطمت مروحية مدنية إسرائيلية، اليوم الأحد، بعد اصطدامها بخط كهرباء في الجليل الأعلى.



ونقلت وسائل إعلام محلية؛ عن مسؤول إسرائيلي قوله: إن طائرة هليكوبتر تابعة لشركة الكهرباء، تحطمت فى الجليل الأعلى صباح الأحد.



وأضاف: أن خدمات الإنقاذ في طريقها إلى مكان الحادث، وسيتم التحقيق في سبب الحادث.