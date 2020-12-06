فلسطينيون من كفر قاسم ارتدوا الزي الإماراتي وتجولوا في تل أبيب.. شاهد ماذا حدث
رام الله - دنيا الوطن
أظهر مقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، مجموعة شبان فلسطينيين من كفر قاسم، وهم يرتدون الزي الإماراتي، ويتجولون في تل أبيب.
وسخر هؤلاء من ردة فعل المارة الإسرائيليين، الذين تهافتوا على التقاط الصور معهم.
أظهر مقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، مجموعة شبان فلسطينيين من كفر قاسم، وهم يرتدون الزي الإماراتي، ويتجولون في تل أبيب.
وسخر هؤلاء من ردة فعل المارة الإسرائيليين، الذين تهافتوا على التقاط الصور معهم.
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