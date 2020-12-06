عضو كونغرس أمريكي: قتل الاحتلال للطفل أبو عليا جريمة وحشية

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رام الله - دنيا الوطن

استهجنت عضو الكونغرس الأميركي، بيتي ماكولوم، قتل قوات الاحتلال الإسرائيلي، الطفل الفلسطيني علي أبو عليا من قرية المغير شمال شرق رام الله قبل يومين.



ووفق وكالة (وفا) فقد وصفت ماكولوم في تصريح صحفي ما جرى، "بالقتل الوحشي برعاية دولة"، داعية الإدارة المقبلة للرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، إلى التحقيق في الحادث.



وقالت: "إن مقتل فتى فلسطيني، يبلغ من العمر (13 عاماً) برصاصة في بطنه، على يد جندي إسرائيلي في الضفة الغربية، هو عملية قتل بشعة برعاية دولة".



ودعت إلى إدانة هذا الحادث، الذي اعتبرته نتيجة مباشرة، لاستمرار الاحتلال العسكري الإسرائيلي، للأرض الفلسطينية.



وأضافت: "أحث إدارة بايدن على التحقيق الكامل، وطمأنة الشعب الأميركي، من أنّ أياً من المساعدات العسكرية الممولة من دافعي الضرائب الأميركيين لإسرائيل، لن تكون بمثابة مساعدة مادية لقتل الأطفال".



واستشهدت ماكولوم، ببيانات منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) التي توثق 232 حادثة، شملت إصابة أطفال فلسطينيين من كانون الثاني/ يناير، وحتى أيلول/ سبتمبر من العام الجاري.



وكانت ماكولوم، قد قدمت العام الماضي مشروع قانون، يضمن عدم استخدام المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل، في إلحاق الضرر بالقاصرين.