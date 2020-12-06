شاهد: وفاة مُسنة بعد لحظات من استقبالها ابنها الأسير المحرر
رام الله - دنيا الوطن
نشر فيديو على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، مقطع فيديو، يظهر لحظة وفاة والدة أسير محرر، لحظة رؤيتها له في إحدى المدن الفلسطينية.
وأظهر الفيديو، السيدة وهي تحتضن ابنها الأسير المحرر، قبل أن تفارق الحياة.
نشر فيديو على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، مقطع فيديو، يظهر لحظة وفاة والدة أسير محرر، لحظة رؤيتها له في إحدى المدن الفلسطينية.
وأظهر الفيديو، السيدة وهي تحتضن ابنها الأسير المحرر، قبل أن تفارق الحياة.
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