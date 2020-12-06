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الإحصاء: ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي خلال نوفمبر

الإحصاء: ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي خلال نوفمبر
رام الله - دنيا الوطن
أفاد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أن الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي، سجل ارتفاعاً نسبته 2.90% خلال شهر تشرين أول 2020 مقارنة بشهر أيلول 2020، إذ ارتفع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 176.76 خلال شهر تشرين أول 2020 مقارنة بـ 171.77 خلال شهر أيلول 2020 (سنة الأساس 2018 = 100).

حركة كميات الإنتاج الصناعي على مستوى الأنشطة الاقتصادية الرئيسية

سجلت أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً نسبته 4.68% خلال شهر تشرين أول 2020 مقارنة بالشهر السابق والتي تشكل أهميتها النسبية 82.98% من إجمالي أنشطة الصناعة.

أما على صعيد الأنشطة الفرعية والتي لها تأثير نسبي كبير على مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت بعض أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً خلال شهر تشرين أول 2020 مقارنة بشهر أيلول 2020 أهمها صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات "الألمنيوم"، صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى "الباطون، الحجر والرخام، والإسفلت"، صناعة المنتجات الغذائية، صناعة منتجات التبغ، صناعة المنسوجات، صناعة الجلد والمنتجات ذات الصلة، وصناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية.

من ناحية أخرى سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي انخفاضاً في بعض أنشطة الصناعات التحويلية منها صناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها، نشاط الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة، صناعة الملابس، وصناعة الخشب ومنتجات الخشب.

في حين سجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر انخفاضاً مقداره 11.21% والتي تشكل أهميتها النسبية 2.68% من إجمالي أنشطة ‏الصناعة.‏

وسجلت أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضاً مقداره 5.44% والتي تشكل أهميتها النسبية ‏‏11.95% من إجمالي أنشطة الصناعة.‏

سجلت أنشطة إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها انخفاضاً مقداره 1.33% والتي تشكل أهميتها النسبية 2.39% من إجمالي أنشطة الصناعة.

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