الصحة بغزة: تسجيل 5 وفيات و726 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

رابط مختصر:

غزة - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، صباح يوم الثلاثاء، عن تسجيل خمس وفيات، و726 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في محافظات القطاع.



وأوضحت الصحة، بغزة، أن ذلك جاء بعد إجراء 2000 فحص مخبري، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى تعافي 623 حالة جديدة من مصابي فيروس (كورونا).



وأشارت إلى أن الإجمالي التراكمي للمصابين، بلغ 25121 إصابة، كما أن إجمالي الحالات النشطة، بلغ 10591 حالة، وإجمالي المتعافين 14391 حالة، وإجمالي الوفيات 139 حالة وفاة.



وذكرت الصحة، أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 375 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 157 حالة.