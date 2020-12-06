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انتهاء المهلة التي حددها قراصنة هددوا بنشر بيانات شركة تأمين إسرائيلية

انتهاء المهلة التي حددها قراصنة هددوا بنشر بيانات شركة تأمين إسرائيلية
رام الله - دنيا الوطن
انتهت صباح اليوم الأحد، المهلة التي وضعها قراصنة (بلاك شادو) لشركة تأمين إسرائيلية (شيربيت) حتى اليوم الأحد، لدفع فدية تقدر بمليون دولار، مقابل عدم نشر بيانات حساسة للشركة عن الزبناء، وتشمل بطاقات هوية وبطاقات اعتماد ورخص قيادة وشهادات تسريح من الخدمة العسكرية، لعشرات الزبائن.

ووفق موقع قناة (i24news) أعلن القراصنة، أن مبلغ العملة الافتراضية "بيتكوين" الذي يريدون الحصول عليه اعتباراً من التاسعة من صباح اليوم قد صار 200 وحدة، أي ما يعادل أربعة ملايين دولار.

ومن جانبها، أعلنت الشركة الإسرائيلية، عدم نيتها الرضوخ لمطالب القراصنة بتحويل المبلغ بواسطة عملة "البيتكوين" إليهم، مقابل عدم التصرف في البيانات.

ونشرت مجموعة (بلاك شادو)، أمس السبت، بيانات شخصية للعشرات من عملاء شركة التأمين الإسرائيلية (شيربيت)، بعد أن رفضت الأخيرة دفع إتاوة بمبلغ مليون دولار لمجموعة الهاكرز التي نفذت عملية قرصنة، الاثنين المنصرم، ضد خوادم شركة (شيربيت).

وكان قراصنة (بلاك شادو)، قد أعلنوا سرقة كميات هائلة من الملفات، التي تحوي وثائق ومستندات حول زبائن الشركة بحجم يزيد عن 900 جيغابايت.

وطالبوا شركة التأمينات الإسرائيلية، بدفع إتاوة قيمتها 50 من العملة الافتراضية (بيتكوين)، أي ما يعادل مليون دولار، في حين رفضت شركة (شيربيت) الانصياع لمطلب القراصنة، ودفع المبلغ.

وكان القراصنة، قد أعلنوا أن المبلغ قد تضاعف إلى 100 (بيتكوين)، وأن على الشركة الاستجابة في غضون 24 ساعة تنتهي في التاسعة من صباح اليوم السبت.

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