صرف مخصصات جرحى وشهداء مسيرات العودة غدًا الاثنين

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة، اليوم الأحد، عن صرف مخصصات جرحى وشهداء مسيرات العودة غداً الاثنين.



وقالت الوزارة في بيان وصل "دنيا الوطن": إن الصرف سيكون في فروع بنك البريد، حسب ما يصدر عن البنك من آلية، لتوزيع الأسماء حسب الأحرف الأبجدية، مع ضرورة الإلتزام بإجراءات الصحة والسلامة.