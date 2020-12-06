صرف مخصصات جرحى وشهداء مسيرات العودة غدًا الاثنين
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة، اليوم الأحد، عن صرف مخصصات جرحى وشهداء مسيرات العودة غداً الاثنين.
وقالت الوزارة في بيان وصل "دنيا الوطن": إن الصرف سيكون في فروع بنك البريد، حسب ما يصدر عن البنك من آلية، لتوزيع الأسماء حسب الأحرف الأبجدية، مع ضرورة الإلتزام بإجراءات الصحة والسلامة.
أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة، اليوم الأحد، عن صرف مخصصات جرحى وشهداء مسيرات العودة غداً الاثنين.
وقالت الوزارة في بيان وصل "دنيا الوطن": إن الصرف سيكون في فروع بنك البريد، حسب ما يصدر عن البنك من آلية، لتوزيع الأسماء حسب الأحرف الأبجدية، مع ضرورة الإلتزام بإجراءات الصحة والسلامة.
التعليقات