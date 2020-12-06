مدير شرطة غزة: كل مُخالف لحظر التجول سيتم محاسبته وفق القانون

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكد مدير عام الشرطة في قطاع غزة، اللواء محمود صلاح، أن كل من يخالف إجراءات السلامة وحظر التجول سيتم محاسبته وفق القانون.



جاء ذلك، جلال جولة تفقدية لعدد من محافظات قطاع غزة مساء أمس السبت، لمتابعة تنفيذ قرار الإغلاق وحظر التجول ومدى التزام المواطنين بتطبيقه.



وشدد صلاح على ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية وتنفيذ الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الصحة، مشيراً إلى أن قرار الإغلاق، يبدأ من الساعة السادسة مساءً حتى السابعة صباحاً مع الأخذ بإجراءات السلامة.



وأوضح مدير الشرطة، أن تلك الإجراءات، تأتي في إطار الحد من انتشار فيروس (كورونا) الذي سجل ارتفاعاً في معدل الإصابات مؤخراً، مما أدى إلى قيام الجهات الحكومية باتخاذ بعض القرارات، التي من شأنها أن تحد من انتشاره بين المواطنين.



وقال صلاح: "إن أي إجراء يتم اتخاذه من قبل اللجان المختصة، هو بالتأكيد يأتي لمصلحة المواطن، وحماية أبناء شعبنا من هذا الوباء".