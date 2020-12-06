اللجنة الوبائية توصي بالاغلاق الشامل في الضفة لمدة أسبوعين

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رام الله - دنيا الوطن

رفعت اللجنة الوبائية في وزارة الصحة توصية إلى مجلس الوزراء الفلسطيني، بفرض الاغلاق الشامل في فلسطين لمدة اسبوعين وتفعيل الإغلاق الذكي؛ للحد من انتشار فيروس (كورونا).



وقال ضياء حجيجة مدير دائرة الطب الوقائي بوزارة الصحة لإذاعة (صوت فلسطين): إن اجراء الاغلاق بحسب التوصية سيكون لاسبوعين وقد يمتد إلى أكثر من ذلك على أن يبدأ قريباً.



وأشار حجيجة إلى أن التوصية كانت جراء تزايد عدد الحالات المصابة بفيروس (كورونا) مؤخراً، وعدم التزام العديد من المواطنين بالاجراءات والارشادات الصحية للحد من تفشي الفيروس.



ومن المتوقع أن تتخذ الحكومة قرارا بشأن هذه التوصية في اجتماعها غدا الاثنين بمدينة رام الله.