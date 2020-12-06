مقتل متظاهر مناهض لنتنياهو دهسًا

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

لقي متظاهر إسرائيلي حتفه، مساء يوم أمس، بعد أن دهسته مركبة، خلال مشاركته في احتجاجات مناهضة لرئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.



وقالت صحيفة (يديعوت أحرونوت): إن المتظاهر (80 عاماً) لقي مصرعه بعد دعسه بمركبة، تقودها فتاة في العشرين من عمرها.



وأوضحت الشرطة الإسرائيلية، أن "مفتشي المرور يحققون في ملابسات الحادث".



وكانت قد اندلعت مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومحتجين بالقرب من مقر إقامة نتنياهو، انتهت باعتقال 20 متظاهراً بدعوى مخالفة النظام العام، وتعطيل حركة المرور.