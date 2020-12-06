شؤون فلسطينية

الاحتلال يستجوب أسيراً محرراً من قباطية

الاحتلال يستجوب أسيراً محرراً من قباطية
رام الله - دنيا الوطن
داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، منزل أسير محرر في قباطية جنوب جنين، وقامت باستجوابه.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال، استجوبت الأسير المحرر يوسف راشد كميل، عقب دهم منزله وتفتيشه، دون أن يبلغ عن أي اعتقالات.

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