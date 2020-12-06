ترامب: الديمقراطيون سيقودون أمريكا إلى الشيوعية

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رام الله - دنيا الوطن

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن اعتقاده بأن الديمقراطيين، إذا حصلوا على الأغلبية في مجلس الشيوخ بالكونغرس، فسيقودون البلاد إلى الشيوعية.



وقال ترامب، في حديث لمؤيديه في جورجيا: "سيحدد الناخبون في جورجيا، ما إذا كان أطفالنا، سيعيشون في ظل الاشتراكية أم في بلد حر".



وأضاف ترامب: "هؤلاء الناس يريدون الانتقال إلى الشكل الشيوعي في الإدارة".