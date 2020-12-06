ترامب: الديمقراطيون سيقودون أمريكا إلى الشيوعية
رام الله - دنيا الوطن
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن اعتقاده بأن الديمقراطيين، إذا حصلوا على الأغلبية في مجلس الشيوخ بالكونغرس، فسيقودون البلاد إلى الشيوعية.
وقال ترامب، في حديث لمؤيديه في جورجيا: "سيحدد الناخبون في جورجيا، ما إذا كان أطفالنا، سيعيشون في ظل الاشتراكية أم في بلد حر".
وأضاف ترامب: "هؤلاء الناس يريدون الانتقال إلى الشكل الشيوعي في الإدارة".
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن اعتقاده بأن الديمقراطيين، إذا حصلوا على الأغلبية في مجلس الشيوخ بالكونغرس، فسيقودون البلاد إلى الشيوعية.
وقال ترامب، في حديث لمؤيديه في جورجيا: "سيحدد الناخبون في جورجيا، ما إذا كان أطفالنا، سيعيشون في ظل الاشتراكية أم في بلد حر".
وأضاف ترامب: "هؤلاء الناس يريدون الانتقال إلى الشكل الشيوعي في الإدارة".
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