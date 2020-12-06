هل يُوجد إسرائيليون في كردستان العراق؟.. حكومة أربيل ترد

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رام الله - دنيا الوطن

نفى إقليم كردستان العراق، وجود أي مصالح أو مواطنين إسرائيليين في الإقليم، وذلك رداً على تصريحات أوفير جيندلمان متحدث حكومة إسرائيل، حول احتمال استهداف إيران مصالح إسرائيلية في الإقليم.



ووفق قناة (روداو) الكردية، فقد قال المتحدث باسم حكومة الإقليم جوتيار عادل: "في الآونة الأخيرة، صرح المتحدث باسم رئيس وزراء إسرائيل لشؤون الإعلام العربي، أوفير جيندلمان، عن هجمة محتملة من إيران على مواطنيه في عدة دول بينها جورجيا وأذربيجان وتركيا والبحرين وإقليم كردستان العراق".



وأضاف: "وجب إعلام كافة الأطراف، كما أعلنا في السابق، أنه لا توجد أي مصالح أو مواطنين إسرائيليين في إقليم كردستان". وتابع: "أياً تكن الغاية من هذا التصريح، نحن ننفيه، وهو بعيد عن الحقيقة".