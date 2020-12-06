شؤون فلسطينية

هنية يعلن عن إنشاء صندوق القدس لدعم الشباب والرياضة ويقدم 10آلاف دولار

هنية يعلن عن إنشاء صندوق القدس لدعم الشباب والرياضة ويقدم 10آلاف دولار
رام الله - دنيا الوطن
أعلن عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة عن إطلاق صندوق دعم فعاليات الشباب وتقديم مبلغ عشرة آلاف دولار للصندوق.

جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر الشبابي الدولي لنصرة القدس وفلسطين عبر تطبيق "زووم" والذي ضم أكثر من 50 شخصية اعتبارية ومختصة بالشأن الشبابي والرياضي من مختلف دول العالم.

كما أعلن أيضًا عن إطلاق ماراثون رياضي عالمي نحو القدس، مؤكدًا أهمية مثل هذه الأنشطة الرياضية في نصرة القدس والدفاع عنها في ظل انتهاكات الاحتلال المستمرة بحقها وحق الرياضة في فلسطين.

وشكر هنية منتدى شباب المؤتمر الإسلامي للحوار والتعاون -الذراع الشبابي لمنظمة المؤتمر الإسلامي-على اعتماده مدينة القدس عاصمة للشباب الإسلامي لعام 2018م تقديرًا للتضحيات التي يقدمها الشباب الفلسطيني في القدس، متمنيًا أن تكون القدس عاصمة الرياضة للعام الحالي 2020م.

 ودعا وزراء الشباب العربي والإسلامي إلى وضع صندوق خاص لدعم الشباب والرياضة بالقدس وفلسطين، معربًا في الوقت نفسه عن رفضه تطبيع الإمارات مع نادي "بيتار" الرياضي التابع لدولة الاحتلال الإسرائيلي، مطالبًا إياها بالعدول عن هذه الخطوة والوقوف إلى جانب الأندية الفلسطينية بدلًا من ذلك.

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